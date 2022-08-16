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  4. SON DAKİKA: Ozan Tufan Hull City formasıyla durdurulamıyor! Burnley maçını da boş geçmedi... İşte o gol!

SON DAKİKA: Ozan Tufan Hull City formasıyla durdurulamıyor! Burnley maçını da boş geçmedi... İşte o gol!

16.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli yıldızımız Ozan Tufan attığı gollerle parlamaya devam ediyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcu Burnley karşısında çıktıkları son karşılaşmada attığı şık golle isminden söz ettirmeyi başarırken, Hull City formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol kaydetmiş oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ozan Tufan Hull City formasıyla durdurulamıyor! Burnley maçını da boş geçmedi... İşte o gol!

Fenerbahçe'den ayrılarak, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Championship'te çıktığı 3 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen ve 7 puan toplamayı başaran Hull City, 4. hafta karşılaşmasında Burnley ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ORTA SAHADAN ALDI VE...

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, karşılaşmanın 25. dakikasında attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı. Orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ozan Tufan vuruşunda kaleci Arijanet Muric'i mağlup etti ve topu filelerle buluşturdu.

5 MAÇ 3 GOL

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Championship'in ilk hafta mücadelesinde Bristol City karşısında kullandığı penaltı vuruşuyla ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, lig kupasında Bradford'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada da ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndermiş, ancak top kaleciye çarpması nedeniyle Ozan Tufan'a yazılmamıştı.

Ozan Tufan 4. hafta mücadelesinde Burnley'yi de boş geçmedi.

İŞTE O GOL


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