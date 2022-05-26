Son dakika: Ozan Tufan transferinde olay iddia! Taraftar küplere bindi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmazken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan gelecek sezon kadro düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig'den birçok kulüple anılırken, sarı lacivertli yönetimin milli futbolcuyu yapacağı transferde takasta kullanmayı planladığı ileri sürülmüştü. Öte yandan Ozan Tufan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor milli futbolcu ile ilgileniyor. Fenerbahçeli taraftarların çok sinirlendiği bu olay karşısında henüz bir yalanlama gelmedi.

"EĞER BONSERVİSİNİ BEDELSİZ ALIRSAN..."

Habere göre; Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Ozan Tufan'ın menajerine, "Eğer bonservisini bedelsiz alırsan, Abdullah hoca seninle çalışmak istiyor" mesajını gönderdi. Karadeniz ekibi 27 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile de bir görüşme yapmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtilen Ozan Tufan'ın da Trabzonspor tarafından gelecek bir teklife sıcak baktığı ifade edildi. Ozan'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro...



