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SON DAKİKA! Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ile yollarını ayırdığını açıkladı

FRANSA HABERLERİ  | 29.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain, daha önce basına düşen Thomas Tuchel ile yollarını ayırdığı haberlerini doğruluğa kavuşturdu. Fransız ekibi Alman teknik adamla yollarını ayırdığı resmen açıkladı. Tuchel'in adı Avrupa'da birçok kulüple anılıyor.

SON DAKİKA! Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ile yollarını ayırdığını açıkladı

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz hafta teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrıldığı iddiasını gerçeğe dönüştürdü ve yaptığı açıklama ile Alman teknik adamı gönderdi. Fransız ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sportif durumunun derinlemesine analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi.

Temmuz 2018'de Paris takımına gelen Thomas Tuchel, başkent takımıyla çıktığı 127 maçta 95 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet rekoruyla (342 gol attı, 109 gol yenildi) lider yaptı. Alman teknik adam, 2 Fransa Şampiyonluğu (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Şampiyonlar Kupası (2018, 2019) kazandı. Tuchel PSG'yi geçtiğimiz Ağustos ayında, kulüp tarihindeki ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaïfi, "Thomas Tuchel ve ekibine kulübe verdikleri her şey için teşekkür etmek istiyorum. Thomas çalışmalarına çok fazla enerji ve tutku kattı. Elbette birlikte paylaştığımız güzel zamanları hatırlayacağız. Ona geleceği için en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.

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