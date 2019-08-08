SON DAKİKA | Pedro Rebocho, Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan son dakika transferi... Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'ta forma giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi transferle ilgili olarak, "Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladık. Sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa transfer tamamlanacak" ifadelerini kullandı.
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