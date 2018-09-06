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PFDK ceza yağdırdı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; PFDK, Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Younes Belhanda ve Galatasaray antrenörü Hasan Şaş'a 3 maç ceza verdi. Belhanda, Galatasaray'ın Kasımpaşa, Akhisar ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu ise Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında Başakşehir'i yalnız bırakacak.

PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Başakşehirli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Belhanda ve Galatasaray antrenörü Hasan Şaş'a 3 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'na rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men, Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men, Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve Galatasaray Kulübü antrenörü Hasan Şaş'a rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi.

BELHANDA, HASAN ŞAŞ VE EMRE BELÖZOĞLU NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ?
Galatasaraylı Younes Belhanda, Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sebebiyle ‘kural dışı hareket'ten, Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ , Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu ise Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu yöneticiye yönelik 'saldırı'sı nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

İŞTE PFDK'NIN ALDIĞI KARARLAR

1- BURSASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI 120,124,125,127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125, DOĞU ÜST 216, TOFAŞ KUZEY 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

  1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 124 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ZAFER AYNALI'nın, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 31.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu ŞAMİL ÇİNAZ'ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yine siyaset futbola dokunmuş yöneticiye yumruk at 3 maç ceza al komik demi
Adamsın Pfdk. belhanda ya ceza vermekle ilk defa Galatasaray için iyi bir şey yaptın.
hahahahahahahahah şaka şaka itiraz ederler bir maça iner renkliler ya
Cezalar 2 haftaya düşer kesin
cezami odulmu bu canere kufurden 6 mac cezaverdiniz emre yumruk atıyor 3 mac sonra adaletli davranmisiniz gibi hava atiyorsunuz volkan niye ceza almadi gozlemci gormemismi kayseri yenince sevinmiyecekmi tff allah belani versin tüpcu tupler biyerinde patlasin
belhanda belki tamamda diğerleri? emre vede Vokan ın en az 10 maç ceza alması gerekmezmiydi. Şiddetin babasını yap 3 itaraz et 1 hatta magazinselleş. Ayrıca Şamil e yapılmış faul nasıl oluyorda kırmızı ve emre ile aynı ceza. Federasyon; sendende beklenen buydu.Yazıklar olsun.
Emrenin her sene ayri vukuati var adam gibi vizyonsuz ceza verirsen boyle devam eder
bu volkan kabadayısı ne olacak ? ? ?....
takil emreyle ayni ceza ulkede futbol gelismez milli takimdan gmbirsey beklemeyin
volkan demirel alper potuk nerede şikeci tff
çok ilginç diyemiyorum artık . Sağlık görevlisini tartaklıyan BJK li Gökhan Gönül ceza almamış . Bunu Ts , Gs yada Fb li biri yapsa ceza yağardı .Gerçi o maçta hakem kart bile vermedi .Sakinleştirmeye çalışıyordu aksine . Kartları içine kaçmıştı onun yerine sözleri ile teselli ediyordu. aaa geçen sezon kameralara yakalanan Şenol hoca da ceza almamıştı küfür ettiği net anlaşılmasına rağmen yne bjk . darbe gecesi hayinlerin helikopteride oraya inmişti ilginç tesadüfler . acaba torpil mi geçiliyo Allah sizden razı olsun sizin stada indik şimdi yunan adalarındayız diyerekten.
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