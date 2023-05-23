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SON DAKİKA: PFDK Fenerbahçeli Samet Akaydın için merakla beklenen kararını açıkladı!

23.05.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Trabzonspor maçında Trezeguet'nin gol sevinci sırasında kendisine tükürdüğü iddiası sonrası PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın için karar verildi. Öte yandan PFDK'dan Zaniolo için de karar çıktı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: PFDK Fenerbahçeli Samet Akaydın için merakla beklenen kararını açıkladı!
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin için kararını açıkladı. Yapılan açıklamada Samet'e ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı.

PFDK, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo için de kararını verdi. Oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bırakmıştı. Maçın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Zaniolo, 73. dakikada Mehmet Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sarı kart görmüştü.

Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Zaniolo'nun sarı kartını iptal ettikten sonra 75. dakikada doğrudan kırmızı kartını göstermişti. PFDK Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"-FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

-GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MAHMUT TEKDEMİR’in, 17.05.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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