Son dakika | Portekiz'de duyurdular: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus!

Son dakika haberleri: Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası göreve getirilen İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hangi ismin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı belirsizliğini koruyordu.

Joachim Löw ve Jorge Jesus'un isimleri Fenerbahçe ile sık sık anılırken, Portekiz'den flaş bir haber gündeme geldi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMAYA VARDI"

Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Haberde Aralık 2021'de Benfica'dan ayrıldığından bu yana boşta olan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı belirtildi.

"BENİ BEKLİYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini dile getiren Jesus, "Portekiz'e döndüğümde ne yapacağımla ilgili yeniden görüşmeler yapacağım. Hatta bir takım beni bekliyor. Ülkeme döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.

