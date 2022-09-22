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Son dakika: Rachid Ghezzal'dan 'Valerien Ismael'i istemiyor' iddialarına cevap! "Kasıtlı haberler çıkıyor!"

22.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada galibiyet alamayan ve 1 puanla milli araya giren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Valerien Ismael arasında bir kriz olduğu iddia edilmişti. Cezayirli futbolcunun teknik direktör Ismael'i istememesi nedeniyle sakatlığını bahane ettiği ve bu yüzden maçlarda forma giymediği öne sürülmüştü. Yıldız futbolcudan iddialara yönelik açıklama geldi ve sahalara dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Son dakika: Rachid Ghezzal'dan 'Valerien Ismael'i istemiyor' iddialarına cevap! "Kasıtlı haberler çıkıyor!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in oyun sistemi eleştiri toplamıştı. Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın ise Fransız çalıştırıcıyı takımda istemediği ve bu nedenle sakatlığını bahane ederek antrenmanlarda yer almadığı iddia edilmişti.

Rachid Ghezzal, Valerien Ismael'i istemediğine dair çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayımladı.

Söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlayan Ghezzal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

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"Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi fakat artık bazı konulara açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haber görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza iletmek isterim. Bilsinler ki bu büyük kulübe her zamanki gibi yüzde 200'ümü vererek hazırlanıyorum."

"SAKAT OLDUĞUM HALDE OYNAMAK İSTEDİM"

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"Teknik heyet ve sağlık ekibiyle (özel teşekkürü hak ediyorlar) bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım. Daha önce belirttiğim gibi o günden beri hazır olmam için maksimum şekilde çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor."

Beşiktaş ile bu sezon 2 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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