Son dakika: Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu olan Real Madrid, takım kaptanlarından Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki futbolcunun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

İspanyol takımına 2012 yazında Tottenham Kulübünden gelen Modric, son 10 sezonda 436 maçta forma giyip, 31 gol ve 73 asist istatistiğiyle oynadı.

BİR BOMBA DAHA GELİYOR

Transfer döneminde bu zamana kadar sadece Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağlayan eflatun-beyazlı kulübün, Monaco'dan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi de kısa sürede transfer etmesi bekleniyor.

BALE, GETAFE'YE GİDEBİLİR

Diğer yandan, Real Madrid ile yollarını ayıran Galli futbolcu Gareth Bale'in Getafe'ye gidebileceği belirtildi.

Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, Bale'in menajerinin kendileriyle temasa geçtiğini, bu futbolcunun olası transferi için kulüp yönetiminin ve teknik heyetin bilgisinin istendiğini açıkladı.

Getafe'de Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu forma giyiyor.

