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Son dakika: Resmen belli oldu! Fenerbahçeli yıldız, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek...

05.05.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler; müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, İrfan Can Kahveci ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Fenerbahçe, 2 maç ceza verilen Kahveci için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. TFF Tahkim Kurulu'nun kararı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika: Resmen belli oldu! Fenerbahçeli yıldız, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, ilk yarıda gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin cezası için TFF Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Tahkim Kurulu, sarı - lacivertli futbolcunun 2 maçlık cezasının onandığını açıkladı.

GİRESUNSPOR VE TRABZONSPOR'A KARŞI YOK

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Bu kararla birlikte İrfan Can Kahveci, Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 25.04.2023 tarih ve E.2022-2023/881- K.2022-2023/1116 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Alt A ve Güney Üst A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray’ın, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/886- K.2022-2023/1117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesiuyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 105 ve 106 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/887- K.2022-2023/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün D, E, Kuzey Tribün L, Spor Toto Tribün D, E, L, Fenerium Üst Tribün D, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

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Fenerbahçe’nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK’nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1162 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 310 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A, C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe’nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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