Son dakika: Rıdvan Dilmen, canlı yayında Jorge Jesus'a seslendi! 'Eyvah, Arda Güler başıma iş açacak!'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Kanarya, bu skorun ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'de Arda Güler'e görev verdi ve genç futbolcu gösterdiği etkili performans ile taraftarların alkışını aldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Jorge Jesus'un Güler tercihini değerlendirdi ve TV 8,5'ta flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

"BUGÜNE KADAR NEDEN OYNATMADIM' DERİM KENDİME"

Arda, Valencia ve Ferdi... Bundan sonra ligin tamamında iyi ya da kötü oynadı diye bakmaksızın bu üçlüye formayı ver ve oynat. Şimdiye kadar Ferdi ve Valencia'ya verdi formayı ama Arda'ya vermemişti. Ben Jesus olsam çok kötü bir gün geçirirdim. 'Ben bugüne kadar bu çocuğu neden 11'de oynatmadım' derim kendime.

"EYVAH, ARDA BAŞIMA İŞ AÇACAK"

"Ne oldu da Arda Güler oynamaya başladı? Birden bire mi kendine geldi? 7 günde kuvvetlendi mi? 1 yıl oyuncu için fark eder. Jesus, pabuç pahalı dedi. Ben taraftarı kaybetmeyeyim dedi. O cool adam gitti, başka biri geldi. 'Eyvah, bu Arda benim başıma iş açacak' dedi.1"

"HAKKINI VERMEK GEREKİYOR"

"İkinci gol sevinci başka bir sevinçti, 90+5'te de savunmaya bağırması tribüneydi. Batshuayi'yi oyunda tutma isteği gol atmasını sağlamak içindi. Kaldı ki Batshuayi sınırda. Tecrübeli bir teknik direktörün hakkını vermek gerekiyor."

"TARTIŞMASIZ TEKRAR GEREKİYOR"

"Penaltıda kaleci ihlal yaptı. Tartışmasız tekrar gerekiyor, tartışmasız. Seyirci Arda diye bağırdı. Empati yapıyorum, 'Bari Arda'mızı görelim' düşüncesi var. Enner Valencia, 'Ben atmayayım mı' dedi tribüne. İlk yarı 2-1 bitince taraftar kendine geldi."

"BASKETBOLDA DA BÖYLE..."

"İkinci yarı 3. gol ve iyi oyun gelince taraftar, 'Her şeyden geçtim ama' tezahüratına başladı. Bu, taraftarın takımları iyi oynayınca başlattığı tezahürat. Basketbolda da öyle."

"FENERBAHÇE İÇİN SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

"Fenerbahçe'nin çok zor bir fikstürü var. Adana'da sezonun en önemli maçına çıkıyor. Puan kaybı yaptığı anda sıkıntı yaşar. Fenerbahçe'ye ters gelebilecek bir takım. Kazandı kazandı, kazanamazsa işi çok zor. Ancak Adana Demirspor'u yenerse içeride Konya'yı bekleyecek ve o hafta Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacak."

"JESUS HAKSIZ ÇIKTI"

"Fenerbahçe'nin bugün ikinci yarıdaki coşkusu iyiydi. Taraftar, Arda konusunda haklı çıktı. Jesus da haksız çıktı. Adana'da Arda'yı oynatmazsa ben protesto edip yayına çıkmayacağım! Şaka yapıyorum tabii ki ama bence kesinlikle oynatacak."

