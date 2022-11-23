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Son dakika: Romain Saiss, son finalist Hırvatistan'a geçit vermedi! Fas ile puanları paylaştılar...

23.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nun ilk maçında Fas ile son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı Romain Saiss'in Fas Milli Takımı kaptanı olarak çıktığı müsabakanın 90 dakikasında birçok gol pozisyonu yaşandı. Luka Modric'in bir ilke imza attığı maç, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Son dakika: Romain Saiss, son finalist Hırvatistan'a geçit vermedi! Fas ile puanları paylaştılar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir heyecan ve tempoya sahne oldu. 90 dakika boyunca iki tarafın da büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 4. gününde oynanan Fas - Hırvatistan karşılaşması, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından her iki takım da organizasyona 1'er puanla başlamış oldu.

Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, F Grubu'nda bir sonraki maçını 27 Kasım Pazar günü Kanada ile yapacak. Fas ise aynı gün Belçika ile kozlarını paylaşacak.

ROMAIN SAISS KAPTAN ÇIKTI, 90 DAKİKA OYNADI

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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Romain Saiss, Hırvatistan karşısında sahaya kaptan olarak çıktı ve 90 dakika boyunca oyunda kaldı.

LUKA MODRIC'TEN BİR İLK

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Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric, üç farklı 10 yıllık dönemde hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.

EURO 2008
EURO 2012
2014 Dünya Kupası
EURO 2016
2018 Dünya Kupası
EURO 2020
2022 Dünya Kupası

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