Son dakika: Sadece gözlükle bakılıyor... Konyaspor-Galatasaray maçında 3 boyutlu koreografi!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Konyaspor-Galatasaray maçı daha başlamadan gündem oldu bile... Konyasporlu taraftarlar Galatasaray maçına özel bir koreografi hazırladı. Türkiye'de daha önce görmediğimiz bu olay sosyal medyada gündem oldu.

SADECE GÖZLÜKLE DÜZGÜN GÖZÜKTÜ

Konyaspor tribünleri maç öncesi hazırladığı koreografiyle kendinden söz ettirdi. 3 boyutlu bir şekilde hazırlanan görsel sadece maç öncesi dağıtılan gözlüklerle düzgün bir şekilde gözüktü. Şampiyonlar Ligi temasıyla hazırlanan görsel büyük alkış topladı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

