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Son dakika: Sadece gözlükle bakılıyor... Konyaspor-Galatasaray maçında 3 boyutlu koreografi!

05.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Konyaspor-Galatasaray maçında Türkiye'de bir ilk olan tribün olayı yaşandı. Konyasporlu taraftarlar 3 boyutlu koreografi hazırlayarak merak uyandırdı. Maç öncesi tribünlerde açılan pankart sadece 3 boyutlu gözlüklerle düzgün gözüktü. Galatasaraylı futbolcuların da şaşırdığı bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu.

Son dakika: Sadece gözlükle bakılıyor... Konyaspor-Galatasaray maçında 3 boyutlu koreografi!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Konyaspor-Galatasaray maçı daha başlamadan gündem oldu bile... Konyasporlu taraftarlar Galatasaray maçına özel bir koreografi hazırladı. Türkiye'de daha önce görmediğimiz bu olay sosyal medyada gündem oldu.

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SADECE GÖZLÜKLE DÜZGÜN GÖZÜKTÜ

Konyaspor tribünleri maç öncesi hazırladığı koreografiyle kendinden söz ettirdi. 3 boyutlu bir şekilde hazırlanan görsel sadece maç öncesi dağıtılan gözlüklerle düzgün bir şekilde gözüktü. Şampiyonlar Ligi temasıyla hazırlanan görsel büyük alkış topladı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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