Son dakika | Sadettin Saran'ın test sonuçları hakkındaki iddiaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Sadettin'in de ifade verdiği, gözaltına alınıp serbest bırakıldığı uyuşturucu soruşturması sürüyor. Uyuşturucu testi sonucuyla ilgili iddialara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

"SORUŞTURMA DOSYASINA HERHANGİ BİR TARAF BİLİRKİŞİ RAPORU ULAŞMADI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı “ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.

"TEK RAPOR ATK RAPORU"

Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.”

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, buradaki işlemlerinden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkındaki söz konusu talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Saran, soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Saran daha sonra "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.