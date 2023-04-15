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  4. Son dakika: Sadio Mane'nin dövdüğü Leroy Sane'nin son hali herkesi şoke etti! Dudağını görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Son dakika: Sadio Mane'nin dövdüğü Leroy Sane'nin son hali herkesi şoke etti! Dudağını görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

15.04.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane, soyunma odasında yaşanan gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk atmıştı. Bundesliga'nın 28. haftasında Hoffenheim'ı konuk eden Bavyera ekibinde sahaya ilk 11'de çıkan Leroy Sane'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Sadio Mane'nin dövdüğü Leroy Sane'nin son hali herkesi şoke etti! Dudağını görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Son dakika haberleri: Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e konuk olmuştu. Alman devi, müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve tur şansını zora sokmuştu. İngiliz ekibine karşı aldığı ağır yenilgi sonrasında Bayern Münih soyunma odası karışmıştı.

MANE, SANE'YE YUMRUK ATMIŞTI

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Bavyera temsilcisinin dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mane, karşılaşmanın ardından soyunma odasında Leroy Sane ile ciddi bir tartışma içine girmişti. Senegalli yıldız, yaşadığı gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumruklamış ve üstüne çıkmaya çalışmıştı. Sinirden adeta çılgına dönen Mane'yi takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği belirtilmişti.

SANE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

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Bundesliga'nın 28. haftasında Hoffenheim'ı konuk eden Bayern Münih'te karşılaşmaya 11'de başlayan Leroy Sane, olaydan sonra ilk kez görüntülendi.

DUDAĞINDA ŞİŞLİK VAR

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Dudağında belirgin bir şişlik olduğu gözlemlenen Sane'nin son hali izleyenleri oldukça şaşırttı.

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