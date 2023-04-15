Son dakika: Sadio Mane'nin dövdüğü Leroy Sane'nin son hali herkesi şoke etti! Dudağını görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Son dakika haberleri: Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e konuk olmuştu. Alman devi, müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve tur şansını zora sokmuştu. İngiliz ekibine karşı aldığı ağır yenilgi sonrasında Bayern Münih soyunma odası karışmıştı.

MANE, SANE'YE YUMRUK ATMIŞTI

Bavyera temsilcisinin dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mane, karşılaşmanın ardından soyunma odasında Leroy Sane ile ciddi bir tartışma içine girmişti. Senegalli yıldız, yaşadığı gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumruklamış ve üstüne çıkmaya çalışmıştı. Sinirden adeta çılgına dönen Mane'yi takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği belirtilmişti.

SANE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bundesliga'nın 28. haftasında Hoffenheim'ı konuk eden Bayern Münih'te karşılaşmaya 11'de başlayan Leroy Sane, olaydan sonra ilk kez görüntülendi.

DUDAĞINDA ŞİŞLİK VAR

Dudağında belirgin bir şişlik olduğu gözlemlenen Sane'nin son hali izleyenleri oldukça şaşırttı.

