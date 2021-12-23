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Son dakika: Saha bir anda karıştı! Beşiktaş-Göztepe maçında gergin anlar! Rosier ve Berkan Emir...

23.12.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriden gelip, 2-1 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı. Maçın kırılma anı Göztepe'nin kaçırdığı penaltı pozisyonuydu. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltı sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Beşiktaş'tan Rosier, Göztepe'den Berkan Emir'in sarı kart gördüğü tartışma güçlükle sonlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Saha bir anda karıştı! Beşiktaş-Göztepe maçında gergin anlar! Rosier ve Berkan Emir...
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın kırılma anı genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltı pozisyonuydu... Skor 1-1 devam ederken Göztepe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu genç kaleci Ersin Destanoğlu kurtarmayı başardı. Kurtardığı penaltı sonrası yaşanan bir pozisyonda iki takımın futbolcuları birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Goller ve kaçan penaltı... Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiSon dakika: Goller ve kaçan penaltı... Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

TANSİYON YÜKSELDİ

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Mücadelede dakikalar 43'ü gösterdiğinde saha içerisinde tansiyon bir anda yükseldi. Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaşanan gerilimin ardından Berkan Emir ve Valentin Rosier sarı kart gördü. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün araya girmesinden sonra iki takımın futbolcuları da sakinleşti. Rosier gördüğü bu sarı kartın ardından karşılaşmanın 81. dakikasında 2. sarı kart görerek oyundan atıldı.

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Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol!Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe Valentin Rosier
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