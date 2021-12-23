Son dakika: Saha bir anda karıştı! Beşiktaş-Göztepe maçında gergin anlar! Rosier ve Berkan Emir...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın kırılma anı genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltı pozisyonuydu... Skor 1-1 devam ederken Göztepe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu genç kaleci Ersin Destanoğlu kurtarmayı başardı. Kurtardığı penaltı sonrası yaşanan bir pozisyonda iki takımın futbolcuları birbirine girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

TANSİYON YÜKSELDİ

Mücadelede dakikalar 43'ü gösterdiğinde saha içerisinde tansiyon bir anda yükseldi. Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaşanan gerilimin ardından Berkan Emir ve Valentin Rosier sarı kart gördü. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün araya girmesinden sonra iki takımın futbolcuları da sakinleşti. Rosier gördüğü bu sarı kartın ardından karşılaşmanın 81. dakikasında 2. sarı kart görerek oyundan atıldı.

