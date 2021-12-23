Son dakika: Goller ve kaçan penaltı... Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Atılan goller ve kaçan penaltı sosyal medyada gündem olmayı başardı. Beşiktaş'ın Göztepe'yi Vodafone Park'ta konuk ettiği karşılaşma iki takımın da başa baş oynadığı bir maça sahne oldu. Karşılaşma 2-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

GÖZTEPE, MAÇA 1-0 ÖNDE BAŞLADI

Maçın henüz 3. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Cherif Ndiaye, sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ, LARIN İLE CEVAP VERDİ

Sağ kanattan gelişen Beşiktaş hücumunda Oğuzhan Özyakup, ceza yayı üzerine çevrilen topu çok güzel bir tek pasla sol kanattaki Larin'e aktardı. Kanadalı futbolcu, şık bir tek vuruşla Beşiktaş'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.

GHEZZAL'DAN HARİKA GOL

Mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaş hücuma kalktı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, yaklaşık 20 metreden sağ alt köşeye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

