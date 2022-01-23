Son dakika: Şahan Gökbakar sonunda patladı! Küme düşme vurgusu yapınca ortalık karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Galatasaray maçın son anlarına kadar üstün götürdüğü karşılaşmayı 6 dakikada yediği 2 golle kaybedince sosyal medya karıştı... Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

KÜME DÜŞME VURGUSU YAPTI

Galatasaray taraftarlığı ile bilinen Şahan Gökbakar, "Tebrikler Trabzonspor. Bu mac Galatasaray uzun zaman sonra iyi futbol oynadi denebilir. Iki tane kisisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet supriz degil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak..." dedi.

MAÇ ÖNCESİ ANKET YAPMIŞTI

Galatasaraylı Şahan Gökbakar, maç öncesi açtığı ankette takımın taraftarlarını hayli kızdırmıştı. Gökbakar, "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" sorusu yöneltmişti.

