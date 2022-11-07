Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nder erken final bizleri bekliyor! Grup etabının tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar rakiplerini bekliyordu. Finali İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri de yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu.

KURAYI HAMİT ALTINTOP ÇEKTİ

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çektiği kurada Liverpool - Real Madrid ve PSG - Bayern Münih eşleşmeleri erken final olarak adlandırıldı.

ŞUBAT VE MART AYLARINDA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

