SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünya o pozisyona kilitlendi! Gol mü, ofsayt mı?

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünya o pozisyona kilitlendi! Gol mü, ofsayt mı?

28.05.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, karşılaşmanın 43. dakikasında Karim Benzema ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR kontrolü 5 dakika sürdü, tüm dünya o anları merakla izledi...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünya o pozisyona kilitlendi! Gol mü, ofsayt mı?
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı doruğa çıktı! Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği finalde İspanyol ekibinin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Real Madrid, karşılaşmanın 43. dakikasında Karim Benzema ile öne geçti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Screenshot_5

Clement Turpin, nihai karar için VAR'ı dinledi. VAR'ın incelemesi 5 dakika sürerken, tüm dünya verilecek kararı merakla bekledi.

Screenshot_6

Video Yardımcı Hakem, 5 dakika sonucunda pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirdiler ve Real Madrid'in golü bu karar sonrasında iptal edildi.

2022-05-28T203315Z_15500007_UP1EI5S1L3EPU_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-LIV-MAD-REPORT

2022-05-28T203124Z_1643242055_UP1EI5S1L0APO_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-LIV-MAD-REPORT

2022-05-28T203037Z_941382370_UP1EI5S1KYZPK_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-LIV-MAD-REPORT

Real Madrid, taraftarları bu pozisyonda topun Liverpoollu futbolculardan geldiğini öne sürerek sosyal medyada isyan ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...
Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...
Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz!Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti

Ne yaptın Jose Sosa! Yeni takımı...

Ne yaptın Jose Sosa! Yeni takımı...

Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...

Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...

''Kupa için eşimi bile...''

''Kupa için eşimi bile...''

Merih'ten Ronaldo itirafı: 'Şoke oldu!'

Merih'ten Ronaldo itirafı: 'Şoke oldu!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.