Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünya o pozisyona kilitlendi! Gol mü, ofsayt mı?

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı doruğa çıktı! Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği finalde İspanyol ekibinin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Real Madrid, karşılaşmanın 43. dakikasında Karim Benzema ile öne geçti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Clement Turpin, nihai karar için VAR'ı dinledi. VAR'ın incelemesi 5 dakika sürerken, tüm dünya verilecek kararı merakla bekledi.
Video Yardımcı Hakem, 5 dakika sonucunda pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirdiler ve Real Madrid'in golü bu karar sonrasında iptal edildi.
Real Madrid, taraftarları bu pozisyonda topun Liverpoollu futbolculardan geldiğini öne sürerek sosyal medyada isyan ettiler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum