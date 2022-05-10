Son dakika: Şampiyonlar Ligi'ne 4 takım daha gidiyor! Taraftarları heyecanlandıran hamle...

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan ancak güçlü Avrupa performansına sahip iki takıma yer verme konusundaki tartışmalı plan üzerine anlaşmaya varmaya çok yakın...

4 TAKIM DAHA

The Athletic'te yer alan habere göre; mevcut haliyle 32 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonundan itibaren 36 takımla düzenlenecek. 34 hak, ligdeki başarılara göre verilecek. Kalan 2 hak ise özel davetiyeyle sahibini bulacak.

EĞER BU SEZON BAŞLASAYDI...

2024/25 sezonunda başlaması planlanan iki takıma özel yer verme planı bu sezon sonunda hayata geçseydi gelecek sezon için Manchester United, Roma veya Villarreal gibi kulüpler herhangi bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne hak kazanamasa da katılabilecekti. Zira bu takımlar UEFA ülke katsayılarının yüksek olması nedeniyle diğer ülke takımlarına göre büyük bir avantaj sağlayacak.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI

Bu plan, ulusal liglerin önemini azalttığı ve Avrupa'nın seçkin liglerinin konumlarını sağlamlaştırdığı için bazı ülkeler tarafından şiddetle eleştirildi. Avrupa futbolunun birçok paydaşı, ayrılıkçı bir Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA'nın benzer bir planı hayata geçirdiği eleştirisini dile getirdi.

BİR ÜLKEDEN EN FAZLA 5 TAKIM

Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki anlaşma gereği de bir ülkeden en fazla 5 takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alınabilecek.

Bu plan UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği'nin çarşamba günü Viyana'daki toplantısında tartışılacak ve bir karara varılmaya çalışılacak.

