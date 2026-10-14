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Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında sosyal medyada dikkat çeken diyalog!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Barcelona karşılaşmasında saha içinde gerginlik yaşayan Lamine Yamal ve Mario Lemina, müsabakanın ardından sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında sosyal medyada dikkat çeken diyalog!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona'nın deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından İspanyol basını Lamine Yamal'a saha içinde gerginlik yaşadığı Mario Lemina'yı sordu. Gazetecinin "Lemina artık seni kesin tanıyordur" ifadeleri üzerine genç yıldız, herhangi bir sözlü yanıt vermeyerek yalnızca gülümsemekle yetindi.

SOSYAL MEDYADA "ŞİMDİ KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MU?" PAYLAŞIMI

Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında sosyal medyada dikkat çeken diyalog! 1

Karşılaşmanın ardından "Maçın Oyuncusu" ödülüyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Lamine Yamal, gönderisine "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" notunu düşerek hayalet emojisi ekledi. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Raphinha paylaşıma "Sanırım şimdi seni tanıyor" yorumunu yaparken, takım arkadaşı Fermin Lopez ise "Şimdi kim olduğunu biliyordur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

LEMINA'DAN YANIT: "BENİM KÜÇÜĞÜM SENİN İÇİN DELİ OLUYOR"

Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında sosyal medyada dikkat çeken diyalog! 2

İspanyol futbolcunun paylaşımının ardından Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Mario Lemina'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Gabonlu futbolcu, gülücük emojileriyle birlikte "Tabii ki biliyorum, benim küçük çocuğum senin için deli oluyor. Tebrikler" mesajını paylaşarak diyalogu tatlıya bağladı.

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galatasaray Lamine Yamal kimdir? Mario Lemina
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