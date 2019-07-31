Son Dakika! Savcı Pucca'nın beraatini istedi

İstinaf Mahkemesi'ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını savundu. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı savunulan dilekçede "Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir" denildi.

'HER DÜŞÜNCE VE EYLEMİN KARŞILIĞI CEZA HUKUKU KAPSAMINDA SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Başsavcılığın itiraz dilekçesi şöyle:

"Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, düşünce ve ifade hürriyetini teminat altına almıştır. Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş olmayan, ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir. Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez. Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun, 'uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek' olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmişti. Sanığın savunmaları dikkate alındığında özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür.