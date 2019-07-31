MAGAZİN

Son Dakika! Savcı Pucca'nın beraatini istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

Son Dakika! Savcı Pucca'nın beraatini istedi

İstinaf Mahkemesi'ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını savundu. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı savunulan dilekçede "Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir" denildi.

'HER DÜŞÜNCE VE EYLEMİN KARŞILIĞI CEZA HUKUKU KAPSAMINDA SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Başsavcılığın itiraz dilekçesi şöyle:

"Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, düşünce ve ifade hürriyetini teminat altına almıştır. Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş olmayan, ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir. Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez. Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun, 'uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek' olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmişti. Sanığın savunmaları dikkate alındığında özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür.

DELİL YETERSİZLİĞİ İDDİASI

Sanık savunmaları aksine, sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullandırmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır. Suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle, sanık Pınar Karagöz hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi usul ve yasa yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinaden kaldırılması arz olunur."

BAŞSAVCILIK BERAATİNİ İSTEDİ

Başsavcılık, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Pınar Karagöz'e verilen hapis ve para cezalarının kaldırılarak yeni hükümle beraatine karar verilmesini istedi.

KARAGÖZ'ÜN AVUKATI DA İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Bu arada Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı da İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak müvekkilinin aldığı cezanın kaldırılmasını, yeni hüküm kurularak beraatine karar verilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğdu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' ya hapis şoku!Sosyal medya fenomeni 'Pucca' ya hapis şoku!
Pucca adıyla tanınan Pınar Karagöz'ün hapis cezasının gerekçesi açıklandıPucca adıyla tanınan Pınar Karagöz'ün hapis cezasının gerekçesi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pucca hapis beraat

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
BİZDE CEZAEVİNE GİRMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAGIZ
MÜEBBET MÜEBBET MÜEBBET!!!
NELER OLUYOR TERÖRE DESTEK VERENLER UYUŞTURUCUYU ÖVENLER SERBEST KALIYOR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Aleyna Tilki'den Reynmen açıklaması

Jennifer Lopez 90 kişilik ekip ve 10 tırla Antalya’ya geliyor

Jennifer Lopez 90 kişilik ekip ve 10 tırla Antalya’ya geliyor

Demet Akalın Kourtney Kardashian'ın fotoğrafına ateş püskürdü

Demet Akalın Kourtney Kardashian'ın fotoğrafına ateş püskürdü

Olaylı şekilde boşanmıştı! Ali İhsan Varol sevgilisiyle görüntülendi

Ali İhsan Varol sevgilisiyle yakalandı

Engin Nurşani'nin tedavisini Haluk Levent ve Cem Adrian üstlendi

Engin Nurşani'nin tedavisini üstlendiler

Sefa Doğanay'ın takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

Takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.