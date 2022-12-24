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Son dakika: Selçuk İnan, ilk maçında hiç beklemediği bir senaryoyla karşılaştı! Sivasspor, deplasmanda Kaşımpaşa'yı devirdi...

24.12.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. FIFA Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan, takımının başında çıktığı ilk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor ise Süper Lig'de tam 4 maç aradan sonra galibiyet aldı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Selçuk İnan, ilk maçında hiç beklemediği bir senaryoyla karşılaştı! Sivasspor, deplasmanda Kaşımpaşa'yı devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta ile devam ediyor. Teknik direktörlüğe adım atan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın başındaki ilk maçında Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Sivasspor oldu.

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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Dia Saba ve 65. dakikada Max Gradel kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 39. dakikada Ben Ouanes'ten geldi.

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Bu skorun ardından Sivasspor, ligde 4 maç aradan sonra kazandı ve 14 puanla 16. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 7 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanla 15. sırada yer buldu.

Sivasspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

SELÇUK İNAN İLK LİG MAÇINDA KAYIP YAŞADI

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Kasımpaşa'nın Dünya Kupası arasında göreve getirdiği teknik direktör Selçuk İnan, Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

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