SON DAKİKA: Şenol Güneş Arda Turan'a dur dedi! Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.
Eyüpspor'da Mame Thiam, maçın 7. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet serisi 4 maça yükselen Trabzonspor 29 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
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