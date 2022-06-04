Son dakika: Serdar Dursun, Faroe Adaları maçına damgasını vurdu!

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan 'Bizim Çocuklar' gruba iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Ay - Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder ve 47. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

SERDAR DURSUN GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda oyuna giren ve A Milli Takımımız'ın üçüncü golünü atan Serdar Dursun, gol sevinciyle maça damgasını vurdu.

'SIU!'

Tecrübeli santrfor, attığı golden sonra Cristiano Ronaldo'nun sevinci olan 'SIU'yu yaptı. Dursun'un bu sevinci sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

5 MAÇTA 4 GOL

Öte yandan Serdar Dursun, A Milli Takım formasıyla çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.



