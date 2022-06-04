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  4. Son dakika: Serdar Dursun, Faroe Adaları maçına damgasını vurdu!

Son dakika: Serdar Dursun, Faroe Adaları maçına damgasını vurdu!

04.06.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında konuk ettiği Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti. Ay - Yıldızlılar; Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle rakibini yıkarken, Serdar Dursun'un golünden sonraki sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Serdar Dursun, Faroe Adaları maçına damgasını vurdu!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan 'Bizim Çocuklar' gruba iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Ay - Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder ve 47. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

SERDAR DURSUN GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

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İkinci yarıda oyuna giren ve A Milli Takımımız'ın üçüncü golünü atan Serdar Dursun, gol sevinciyle maça damgasını vurdu.

'SIU!'

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Tecrübeli santrfor, attığı golden sonra Cristiano Ronaldo'nun sevinci olan 'SIU'yu yaptı. Dursun'un bu sevinci sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

5 MAÇTA 4 GOL

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Öte yandan Serdar Dursun, A Milli Takım formasıyla çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.


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