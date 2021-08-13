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SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Batshuayi transferini açıkladı

13.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın, maç sonundaki basın toplantısında yeni golcülerini açıkladı. Yalçın, "Bir aksilik olmaz ise Batshuayi önümüzdeki hafta İstanbul’da olacak" dedi.

SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Batshuayi transferini açıkladı

Beşiktaş yeni golcüsüne kavuşuyor. Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, transferi açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'DA OLACAK"

Basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, Batshuayi transferi hakkında konuştu. Yalçın, “Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak.” dedi.

BATSHUAYI, BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Luuk de Jong ve Diego Costa görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, rotayı Michy Batshuayi'ye çevirdi. Son 4-5 gündür Chelsea ile görüşmeler sıklaştı ve önemli adımlar atıldı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Geçen sezonu Crystal Palace'da kiralık geçiren, Chelsea'nin Lukaku'yu transferi sonrası İngiliz ekibinde forma giyme şansı azalan oyuncuya olan ilgi, siyah-beyazlı taraftarı da heyecanlandırdı. Batshuayi de bu ilgi karşısında fazlasıyla heyecanlandı.

CHELSEA'DEN OLUMLU YANIT

Beşiktaş, 1.85 boyundaki golcü için 4-5 milyon euro (taksitli ödeme) arasında olan teklifini Chelsea'ye iletti. İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını siyah-beyazlılara iletti. Batshuayi de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığını iki kulübe bildirdi.

MESAJ BOMBARDIMANI

Alex Teixeira'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan ve Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a gelmeden önce Türkçe "Siz istediniz ben geliyorum" sözleriyle mest olan taraftar, Batshuayi için de mesaj bombardımanını devreye soktu. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede 1 milyon 200 binden fazla "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.

SON GÖRÜŞMELER OLACAK

Chelsea'de oynama şansı kalmayan Michy Batshuayi, Beşiktaş'ın yoğun ilgisinin ardından siyah-beyazlı takımda oynamaya karar verdi. Belçikalı golcünün 'Evet' demesinin ardından, Beşiktaş yönetimi temaslarını sıklaştırdı. Chelsea ile Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapacağı son görüşmelerin ardından el sıkışması bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş taraftarının yanı sıra, Kevin N'Koudou da Batshuayi transferinde devreye girdi. Alex Teixeira'nın transferinde Josef de Souza büyük rol oynarken, N'Koudou da Marsilya'dan eski takım arkadaşına Beşiktaş hakkında bilgi verdi. Fransız futbolcunun, sık sık Batshuayi ile görüştüğü ortaya çıktı. Batshuayi, olumlu refansın ardından Beşiktaş'ın 4 yıllık sözleşme teklifine pozitif yaklaştı.

128 GOL ATTI

Profesyonel kulüp kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Valencia, B. Dormund, Crystal Palace gibi takımlarda olmak üzere 348 resmi karşılaşmaya çıkan Batshuayi 128 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da 35 maçta 22 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Michy Batshuayi
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