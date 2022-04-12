Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş'a o transferi istememiş!

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a büyük başarılar yaşatan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlar sonrasında görevden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının görev yaptığı dönemde veto ettiği transfer de belli oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İttifak Holding Konyaspor'da savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı'nın adı, Beşiktaş ile sık sık anılıyordu.

BEŞİKTAŞ'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Başarılı stoperin devre arası transfer döneminde siyah - beyazlı kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı.

SERGEN YALÇIN VETO ETMİŞ

Ajansspor'un haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde yönetici Erdal Torunoğulları'nın sözlü olarak anlaşma sağladığı ancak Yalçın'ın oyuncuyu istememesi üzerine transferin askıya alındığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Bu gelişme sonrasında Abdülkerim de kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Kulübüyle olan kontratı 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon forma giydiği 28 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.



