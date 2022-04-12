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Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş'a o transferi istememiş!

12.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olmuş ve takımın başında teknik direktör Sergen Yalçın yer almıştı. Bu sezona da Yalçın ile başlayan Beşiktaş, başarılı çalıştırıcı ile kötü sonuçların ardından yolları ayırmıştı. Sergen Yalçın'ın Abdülkerim Bardakcı'yı istemediği ortaya çıktı.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş'a o transferi istememiş!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a büyük başarılar yaşatan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlar sonrasında görevden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının görev yaptığı dönemde veto ettiği transfer de belli oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İttifak Holding Konyaspor'da savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı'nın adı, Beşiktaş ile sık sık anılıyordu.

BEŞİKTAŞ'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

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Başarılı stoperin devre arası transfer döneminde siyah - beyazlı kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı.

SERGEN YALÇIN VETO ETMİŞ

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Ajansspor'un haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde yönetici Erdal Torunoğulları'nın sözlü olarak anlaşma sağladığı ancak Yalçın'ın oyuncuyu istememesi üzerine transferin askıya alındığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Bu gelişme sonrasında Abdülkerim de kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Kulübüyle olan kontratı 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon forma giydiği 28 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Konyaspor
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