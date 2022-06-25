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Son dakika: Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Yeni adresi resmen açıklandı! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

25.06.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla kupalar kazanan Yalçın'a Arabistan'dan teknik direktörlük teklifi gelmiş ve tecrübeli çalıştırıcı bu teklifi reddetmişti. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Özellikle siyah-beyazlı taraftarların bir hayli şaşırdığı bu olay sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Yeni adresi resmen açıklandı! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı takımla hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda başarılı sonuçlar alamayınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

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2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 9 Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih eden Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. Sergen Yalçın bu teklifi reddetti ve yeni bir maceraya yelken açtı.

KAMERA KARŞISINA GERİ DÖNÜYOR

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Sergen Yalçın'ın sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacağı açıklandı. Bu olayın ardından Beşiktaş taraftarı büyük şaşkınlık yaşadı. Herkesin teknik direktörlüğe devam etmesini beklediği Sergen Yalçın'ın bu kararı eleştiri aldı.


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