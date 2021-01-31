SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve Güven Yalçın transferlerini açıkladı!

SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve Güven Yalçın transferlerini açıkladı!

31.01.2021 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve Güven Yalçın transferlerini açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Yalçın, "Oyuncuların üzülmesi normal. Kimse kaybetmek istemez. Ciddi bir maçtı. Çok mücadele ettiler. 10 kişi kaldıktan sonra da öyle. Bazen futbolda böyle sonuçlar var. Normal. Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum. 10 kişi kaldık ama 2-3 pozisyona girip atamadık. Nazar boncuğu olsun. Bu futbol. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Uzun maratonda böyle sonuçlar var. Çok maç var önümüzde. Bundan sonrasına bakacağız." dedi.

"ŞANSSLIK, BAZEN İSTEDİĞİMİZ OLMUYOR"

"İlk yarıdaki oyun beklediğimizin dışındaydı. Rakip hücumcular ileride kalıp dönmüyordu. Onlara önlem almak gerekiyordu. Topu kaptırınca sağlam durmak, topun arkasında olmak gerekiyordu. Oyunda bazen her şey kendiliğinden gelişiyor ve istediğin şey olmuyor. Top da istemedi kazanmamızı. Şanssızlık. Yediğimiz ilk golden belliydi. Soyunma odasında sağlam, akıllı durmalıyız dedim. Dorukhan'ın atılması oyun anlayışımızı bozdu. 10 kişiyle bile tek kale oynadık. Üzüleceğiz ama çarşamba maç var. Ligde her an her şey olabilir. Kaybetmek istemezdik ama futbol bu, oluyor." ifadelerini kullandı.

2 AYRILIK VE 2 TRANSFER

Transferdeki son durumu da anlatan genç hoca, "Boyd gidiyor, Güven gidiyor. Bilal geldi, Cenk geliyor. Giden oyuncular, kadroda düşünmediğimiz oyuncular. Bir tek Güven'in kalmasını isteyebilirdim. Gitsin bir yerde oynasın. 4-5 maçta 1 oynatabiliyoruz. Yeterli olmuyor. Gidip şansını başka yerde denemeli. Burası çok iyi gelmedi ona. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Sergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyetiSergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyeti
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Yok böyle bir acı!

Yok böyle bir acı!

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Mostafa Mohamed'in çıkışına Mısır askerinden engel

Mostafa Mohamed'in çıkışına Mısır askerinden engel

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını açıkladı!

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımını açıkladı!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Süper Kupa Trabzonspor'un!

Süper Kupa Trabzonspor'un!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Diğer Haberler

SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve Güven Yalçın transferlerini açıkladı!

SON DAKİKA! Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta 2 ayrılığı açıkladı

Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

Sergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyeti

Sergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyeti

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş'tan son gün stoper atağı

Beşiktaş'tan son gün stoper atağı

Tyler Boyd Sivas yolcusu

Tyler Boyd Sivas yolcusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.