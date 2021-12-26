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Son dakika: Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Löw ve Slaven Bilic...

26.12.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı iyiden iyiye merak edilirken tecrübeli yorumcu Sinan Engin'den yeni bir iddia geldi. Canlı yayında aldığı duyumu taraftarlara paylaşan Sinan Engin, "Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaşacağını duydum. Hem Ali Koç cephesinden, hem de Bilic cephesinden bunu duydum." ifadelerini kullandı. İşte son dakika Fenerbahçe haberlerinin detayları...

Son dakika: Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Löw ve Slaven Bilic...

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı konuşulurken kulislerde Löw ismi ön plana çıkıyordu. Hatta Mesut Özil'in telefon açarak Löw'ü ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasındaydı. Tecrübeli yorumcu Sinan Engin canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de Löw isminin olmayacağını ifade eden Sinan Engin yeni teknik adamı da açıkladı. İşte detaylar...

"LÖW, TÜRKİYE'DE OLMAZ"

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Sarı-lacivertli takımın gündemindeki Joachim Löw'ün doğru bir tercih olmayacağını belirten Sinan Engin "Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından Türkiye'de olmaz. Açmaz burası onu. Konsantre olmaz. Parasını alır, sonra kovulmayı bekler ve gider." dedi.

"İKİ TARAFTAN DA BILIC'İ DUYDUM"

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Slaven Bilic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu yönündeki iddiasını yineleyen Sinan Engin "Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile anlaşacağını duydum. Hem Ali Koç cephesinden, hem de Bilic cephesinden bunu duydum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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