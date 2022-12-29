Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi ev sahibini şoke eden haber! 3 yıldız sakatlandı...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Demir Grup Sivasspor, 16. hafta müsabakasında Galatasaray'ı konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte beklenmedik sakatlıklar yaşandı. Sivasspor Kulübü'nden sakatlıklara dair resmi açıklama da geldi.

SİVASSPOR'UN AÇIKLAMASI

Sivasspor; Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin mücadelede forma giyemeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda üst arka adalesinde gerilme ve ödem oluşan Max Gradel, Kasımpaşa maçında kalçasında zorlanma oluşan Samba Camara ile Kasımpaşa maçı öncesi ayak bileğinde burkulma olan ve ağrıları devam eden Aaron Appindangoye bugün oynayacağımız Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır."

RIZA ÇALIMBAY: "GRADEL'İN SAKATLIĞI 2 GÜN ÖNCE OLDU"

Maçtan önce konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sakatlıklar oluyor sürekli şekilde. Hepsinin bir anda olması şanssızlık. Gradel'in sakatlığı 2 gün önce oldu. Öbür hafta da oynamayacak. Yapacak bir şey yok. Olsaydı, her şey daha farklı olurdu." dedi.

