Son dakika: Sivasspor maçı sonrası Galatasaray için olay sözler! "Karakola düşecek..."

Galatasaray'dan son dakika habeleri gelmeye devam ediyor! Sarı - kırmızılılarda bu sezon sular hiç durulmadı. Bir yandan seçim telaşı içerisinde olan Galatasaray, bir yandan da Süper Lig'deki sıkıntılı süreci atlatmak istiyor. Sivasspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan mağlup ayrılan sarı - kırmızılılara çok ağır eleştiriler geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor yazarları, mücadeleyi köşelerinde değerlendirdiler ve Galatasaray için flaş yorumlarda bulundular.

İŞTE YAZARLARIN SÖZLERİ...

"ÇEKİLEN SIKINTILARIN BİR ÖZETİ"

MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: "Boey özellikle çıkışlarında kaptırılan toplara dönüşlerde sıklıkla yerini kaybedince zaten sorunlu olan orta saha ve Marcao’suz stoper tandemi büyük zorluk yaşadı. Semih’in de bütün iyi niyetli çalışmasına rağmen. İlk golde vurduğu kafa affedilir gibi değil. Ve tabi eldeki merkez orta saha ekibi özellikle hücumdayken savunma pozisyonu almakta Pulgar’ın dahline rağmen sorun yaşadı. Evet Halil’in oyuna girişi penaltıda yaptığı işte de görüldüğü üzere katkı sağladı da yine hücumdan savunmaya geçişte sorun çözülmedi. Bu sezon başından bu yana çekilen sıkıntıların bir özeti aslında."

"TORRENT'İN EN BÜYÜK YANLIŞI"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "İkinci yarı Torrent'in büyük yanlışı ile başladı. Rakip organize ve birçok yönden senden daha üstün. Böyle bir durumda orta sahadan oyuncu çıkarıp ikinci santrfor oyuna sürülmez. Aslında Halil gayretliydi, penaltının da yaratıcısıydı. Halil'i oyuna aldığında Gomis'i çıkartmalıydın. Bu devrede Sivas iki gol attı, daha fazlasını da bulabilirdi. Galatasaray vefalı seyircisine mahcup olmamak için son yarım saatte biraz hareketlendi ve reaksiyon vermeye çalıştı ancak sonuç alamadı."

"GALATASARAYLI FUTBOLCULARA KIZAMIYORUM"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: "Rıza Çalımbay’ı takdir ettim. Maçı kazandığı için değil... Penaltıyı yapan, sarı kartı gören, sonraki dakikalarda riskli hamlelerine devam eden Appindangoye‘yi çıkartıp Goutan‘ı oyuna aldığı için... Rıza Hoca bu hamle ile olası bir eksik kalmanın önüne geçti. Ayrıca Sivasspor çok hak ettiği bir maçı kazandı. Galatasaraylı futbolculara kızamıyorum. Başkanını bulamayan, mahkeme kapısından kurtulamayan, neredeyse karakola düşecek olan bir anlayışın sahadaki temsilcileri de ancak bu kadar olur... Hani “hoca-cemaat” örneği gibi..."

"AŞÇISINI GETİRİRDİM"

ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: "Galatasaray kongre üyelerinden bazıları başkanlık sevdasına düşmüşler ama bu isimler Galatasaray'a başkan olabilecek kapasitede değiller. Bir teknik adam getirdiler o da fiyasko. Neymiş efendim 'Guardiola'nın yardımcısıymış'. Ben olsam Guardiola'nın aşçısını getirirdim. Hiç olmazsa adam futbolculara iyi yemek yapardı. Yemekleri iyi yapardı da takım da sahada fena mücadele etmezdi hani."

"YENİLGİYE DAVETİYE ÇIKARDI"

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Sivasspor yenilgisi; yönetim, teknik adam ve futbolcular dahil Galatasaray'daki sezonun özetidir. Galatasaraylı oyuncuların öz güven eksikliği, tükenmişlik sendromu sergilemesi, yönetimin camiaya veremediği umutla eş değerdedir. Yönetimi tükenmiş bir Galatasaray'ın, oyuncularının da teslimiyetçi olmaları doğaldır. Sivas maçında sahada dökülen oyuncuları göremeyen, Emre Kılınç ve Babel'e kement atamayan, Halil ve Mostafa Mohamed gibi genç oyunculara güvenmeyen Torrent maalesef yenilgiye davetiye çıkardı. Özellikle futbolu bırakmış Semih'i stoper olarak kullanması büyük hataydı."

