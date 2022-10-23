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SON DAKİKA: Taraftarı çıldırtan an Galatasaray 10 kişi!

23.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında heyecan sürüyor. 11. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da dakikalar 31'i gösterirken, Sacha Boey rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Taraftarı çıldırtan an Galatasaray 10 kişi!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 11'de Mertens, 22'de Icardi ile 2-0'lık üstünlüğü yaşayan Sarı-Kırmızılılar, dakikalar 31'i gösterdiğinde 10 kişi kaldı.

DİREKT KIRMIZI ÇIKTI!

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Galatasaray'da özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Sacha Boey, Alanyaspor’un hızlı atağında orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık’ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık’ın bu kararını protesto etti.

Yaşanan bu durumun ardından 2-0 üstün durumda bulunan Galatasaray'da Okan Buruk hızlıca dizilişinde değişikliğe gitti.

TARAFTAR TEPKİLİ!

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Yaşanan bu durumun ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın bu kararına tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Bazı taraftarlar "Bu kart çok ağır" paylaşımında bulunurken, bazı taraftarlar "Ali Palabıyık skandala imza attı" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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