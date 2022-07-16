Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor, Slovacko karşısında 2-0'dan geri döndü ama kazanamadı!

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmaları kapsamında Slovenya'da kamp yapan son şampiyon Trabzonspor, buradaki ikinci ve son hazırlık maçında Slovacko ile karşılaştı. Bordo - mavili takımın yeni transferlerinin de sahne aldığı mücadelede kazanan çıkmadı.

Slovenya'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Çekya 1. Lig ekibi Slovacko, 17 ve 27. dakikalarda Daniel Holzer'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Trabzonspor, 43 ve 65. dakikalarda Jean Evrard Kouassi'nin golleriyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

YENİ TRANSFERLER OYNADI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Eren Elmalı karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Doğucan Haspolat ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

İLK MAÇINI KAZANMIŞTI

4 Temmuz'da başlayan kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci maçından ise beraberlikle ayrılmış oldu.

AVUSTURYA'DA DA İKİ MAÇ

Slovenya'daki kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayacak olan Trabzonspor, 20-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibinin 25 Temmuz'da İtalya'nın Empoli takımı ile hazırlık maçı oynayacağı, bu karşılaşma öncesi bir hazırlık müsabakasının daha planlandığı öğrenildi.

