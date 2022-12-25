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  4. Son dakika: 'Şortunun altına farklı tayt giydiği için...' Günay Güvenç, Gaziantep FK - Beşiktaş maçına kartla başladı! Kritik karşılaşma öncesinde soyunma odası koridorlarında olay...

Son dakika: 'Şortunun altına farklı tayt giydiği için...' Günay Güvenç, Gaziantep FK - Beşiktaş maçına kartla başladı! Kritik karşılaşma öncesinde soyunma odası koridorlarında olay...

25.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Gaziantep FK ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde soyunma odası koridorlarında hakemle yaşadığı 'tayt' tartışması sonrasında sarı kartla cezalandırıldı ve maça bu şekilde başladı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Şortunun altına farklı tayt giydiği için...' Günay Güvenç, Gaziantep FK - Beşiktaş maçına kartla başladı! Kritik karşılaşma öncesinde soyunma odası koridorlarında olay...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde oldukça ilginç bir olay meydana geldi. Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç ile hakem Atilla Karaoğlan arasında yaşanan tartışma sonrasında deneyimli file bekçisi sarı kartla cezalandırıldı.

HAKEM, GÜNAY'A DOĞRU YÖNELDİ

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Takımlar maç önü seremonisi için soyunma odası koridorlarında beklerken, hakem Atilla Karaoğlan Günay Güvenç'e doğru yöneldi.

FARKLI BİR TAYT GİYDİĞİ İÇİN...

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Karaoğlan, tecrübeli eldivenin şortunun altına farklı renkte bir tayt giydiğini gördü ve Güvenç'e değiştirmesi yönünde uyarıda blundu.

SARI KART GÖRDÜ

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Günay Güvenç ise bu istek sonrasında hakeme yoğun bir tepki gösterdi ve çıkışı nedeniyle sarı kart gördü. Deneyimli kaleci, kartın ardından taytını da değiştirdi.


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