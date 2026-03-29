SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun yeni adresi netleşiyor! İngiltere Premier Lig'de Arne Slot ile yolları ayırmaya hazırlanan Liverpool, takımın başına Alonso'yu getiriyor. İspanyol hocanın yanında getireceği ilk isim ise milli gururumuz Arda Güler! Mohamed Salah'ın yerine düşünülen Arda'ya İngiliz devinin yüksek maaş ve ilk 11 garantisi sunduğu iddia edildi. Yılın transfer operasyonunun perde arkası...

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Liverpool'da sıcak saatler yaşanıyor.

İngiliz devinde mevcut teknik direktör Arne Slot'un geleceği belirsizliğini korurken, Ada basını takımın başına geçecek yeni ismi ve o ismin yanında getireceği devasa transfer listesini manşetlerine taşıdı.

XABI ALONSO LIVERPOOL YOLUNDA!

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler in yeni adresi 1

İngiltere'nin önde gelen spor kaynaklarından derlenen haberlere göre; son olarak İspanya LaLiga devi Real Madrid'i çalıştıran İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Liverpool ile el sıkışmak üzere. Eski takımına bu kez teknik direktör olarak dönmeye hazırlanan 44 yaşındaki başarılı çalıştırıcının, yönetime sunduğu şartlar arasında çok kritik iki transfer hamlesi bulunuyor.

ARDA GÜLER'E İLK 11 GARANTİSİ VE YÜKSEK MAAŞ

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler in yeni adresi 2

Alonso'nun Liverpool'a imza atarken yanında götürmek istediği o iki isimden birinin milli gururumuz Arda Güler olduğu iddia edildi. Sezon sonunda efsanesi olduğu takımdan ayrılacak olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yerini doldurmak isteyen İngiliz devi, rotayı doğrudan Arda'ya çevirdi.

Xabi Alonso'nun Real Madrid döneminde en güvendiği isimlerden biri olan ve sahadaki zekasıyla İspanyol hocayı kendine hayran bırakan genç yıldıza, Liverpool cephesinden reddedilmesi zor bir teklif sunulacağı öğrenildi. Kırmızılar, Arda Güler'i ikna etmek için hem dudak uçuklatan yüksek bir maaş teklifinde bulunuyor hem de Premier Lig'de doğrudan ilk 11 garantisi vadediyor.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool Arda Güler real madrid transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.