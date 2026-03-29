SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Liverpool'da sıcak saatler yaşanıyor.

İngiliz devinde mevcut teknik direktör Arne Slot'un geleceği belirsizliğini korurken, Ada basını takımın başına geçecek yeni ismi ve o ismin yanında getireceği devasa transfer listesini manşetlerine taşıdı.

XABI ALONSO LIVERPOOL YOLUNDA!

İngiltere'nin önde gelen spor kaynaklarından derlenen haberlere göre; son olarak İspanya LaLiga devi Real Madrid'i çalıştıran İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Liverpool ile el sıkışmak üzere. Eski takımına bu kez teknik direktör olarak dönmeye hazırlanan 44 yaşındaki başarılı çalıştırıcının, yönetime sunduğu şartlar arasında çok kritik iki transfer hamlesi bulunuyor.

ARDA GÜLER'E İLK 11 GARANTİSİ VE YÜKSEK MAAŞ

Alonso'nun Liverpool'a imza atarken yanında götürmek istediği o iki isimden birinin milli gururumuz Arda Güler olduğu iddia edildi. Sezon sonunda efsanesi olduğu takımdan ayrılacak olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yerini doldurmak isteyen İngiliz devi, rotayı doğrudan Arda'ya çevirdi.

Xabi Alonso'nun Real Madrid döneminde en güvendiği isimlerden biri olan ve sahadaki zekasıyla İspanyol hocayı kendine hayran bırakan genç yıldıza, Liverpool cephesinden reddedilmesi zor bir teklif sunulacağı öğrenildi. Kırmızılar, Arda Güler'i ikna etmek için hem dudak uçuklatan yüksek bir maaş teklifinde bulunuyor hem de Premier Lig'de doğrudan ilk 11 garantisi vadediyor.