SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu belli oldu!

22.07.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu açıklandı. 12 Dev Adam, 1-18 Eylül tarihinde düzenlenecek şampiyonadaki grup maçları için Gürcistan'a gidecek. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım ilk önce 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda 25 Ağustos'ta Letonya'yla ve 28 Ağustos'ta ise Sırbistan'la karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra 1-18 Eylül'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynamak için Gürcistan'a gidecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, başantenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Scott Wilbekin, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.

klklk


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Efes'te flaş ayrılık!Anadolu Efes'te flaş ayrılık!
Sacha Boey için akılalmaz iddia!Sacha Boey için akılalmaz iddia!
Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
12 dev adam a milli basketbol takımı kadro fiba dünya kupası hangi kanalda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı

Diyarbakır'da hareketli anlar! Polis yolu kapattı

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

Sosyal medya fenomeni Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''

İlginizi Çekebilir

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.