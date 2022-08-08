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Son dakika spor haberi: Alexis Sanchez'den Galatasaray'a yanıt! "Gelebilirim"

08.08.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Lige 3 puan alarak moralli bir başlangıç yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Başarılı bir operasyonla kadrosunu Torreira ve Mertens gibi önemli isimlerle kuvvetlendiren Sarı-Kırmızılılar, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk hedefine odaklanırken transferlerine de devam ediyor. İsmi son günlerde Sarı-Kırmızılı ekip ile anılan yıldız futbolcu Alexis Sanchez de Galatasaray taraftarını heyecanlanlandırırken, Şilili golcüden Galatasaray'a yanıt geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Alexis Sanchez'den Galatasaray'a yanıt! "Gelebilirim"
Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

ŞLİ Şili
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Yeni sezonda Süper Lig'e Antalyaspor karşısında 3 puanlı bir başlangıç yapan Galatasaray, kadrosunu son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens ile güçlendirmiş Sarı-Kırmızılı yönetimin bu transfer hamlesi taraftarı oldukça heyecanlandırırken coşkuyla karşılaşnmıştı.

8 Eylül'e kadar sürecek transfer dönemi boyunca temaslarını sürdürecek gibi görünen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek" ifadelerini kullanırken sinyalleri verirken, Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan Alexis Sanchez transferiyle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor.

INTER'DEN AYRILIYOR!

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İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen ve 2020 yılından bu yana Inter forması giyen Şilili futbolcu için ciddi ilerleme kaydeden Sarı-Kırmızılılar, Torrerira ve Mertens transferlerini sonlandırmak için gittiği İtalya'da golcü oyuncunun da menajeriyle görüşme sağladı.

ARDA FAKTÖRÜ!

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Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan'ın da Torreira ve Mertens transferlerinde olduğu gibi Sanchez için de yoğun mesai harcadığı öğrenilirken, Alexis Sanchez için de temaslarını sürdürdüğü biliniyordu.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de bu Galatasaray'ın bu transferine dair aldığı bir istihbaratı canlı yayında duyurdu. Dilmen, "Erden Timur ve Arda Turan ile birlikte gitmişler İtalya'ya. Galatasaray ciddi bir şekilde teklif yapmış."

SANCHEZ CEPHESİNDEN YANIT!

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"Alexis Sanchez gelebileceğini söylemiş ama Marsilya'da istiyormuş oyuncuyu. Galatasaray bu oyunculardan kesinlikle verim alır. Özellikle Mertens. Ayak içini çok iyi kullanan bir isim. Ceza sahası içinde topla buluştu mu yüzde 80 gol atıyor." ifadelerini kullandı.


[RMV-10]
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şişirin şişirin!!! geçen seneki oyuncuları o kadar şişirdinizki takım nerdeyse kümeye düşüyordu
Ama bi gomisin olacakki 80 de oyuna girip bi gol atsin.

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