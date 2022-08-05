Son dakika spor haberi: Alişan'dan Fenerbahçe'ye özel beste! "Y kuşağıyım yine de beğenmedim"

Yeni sezona mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, son oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Çekya ekibi Slovacko'yu ezici bir oyunla 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koymayı başarmıştı.

ALİŞAN'DAN JEST!

Süper Lig perdesini pazartesi günü Ümraniyespor karşısında oynacağı karşılaşma ile açacak olan Fenerbahçe'de alınan bu galibiyet büyük bir coşkuyla karşılanırken, ünlü türkücü Alişan'dan da Sarı-Lacivertli kulübe bir jest geldi.

TEKRAR SESLENDİRDİ!

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan Fenerbahçe'nin 100. yılı için bestelediği şarkıyı katıldığı bir programda yeniden seslendirdi ve sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Alişan'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli bazı taraftarlar besteyi beğenirken, bazı taraftarlar "Z kuşağı beğenmez" yorumlarının üzerine bazı kullanıcılar "Y kuşağıyım yine de beğenmedim. Sen söyleme abicim, destek ol yeter" yorumunda bulundu.



