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Son dakika spor haberi: Chancel Mbemba soruşturmasında FIFA'ya yanıt geldi! 4 farklı doğum tarihi

17.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olimpik Marsilya'ya transfer olan Demokratik Kongolu Chancel Mbemba'nın 27 yerine 34 yaşında olduğu iddiası üzerine FIFA harekete geçmişti. FIFA'ya Kongo'dan yanıt geldi. İşte detaylar....

Son dakika spor haberi: Chancel Mbemba soruşturmasında FIFA'ya yanıt geldi! 4 farklı doğum tarihi
Chancel Mbemba

Chancel Mbemba

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Porto
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya'nın yeni transferi Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Chancel Mbemba'nın 27 yerine 34 yaşında olduğu iddia edilmesi, ülke basınında yankı uyandırdı.

CNN'de yer alan haberde, Olimpik Marsilya'nın bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşmeye imza attığı oyuncunun, 4 farklı doğum tarihi olduğu öne sürüldü.

İLK LİSANSINDA 1988!

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Bu kayıtlarda, Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

FIFA'YA BAŞVURMUŞTU!

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Demokratik Kongolu oyuncunun yaşına ilişkin bu tartışmaların uzun yıllardır devam ettiği de ortaya çıktı. Mbemba'nın 2011 yılında Avrupa'ya ilk transferini gerçekleştirdiği Anderlecht takımında da yaşı nedeniyle benzer sorunlar yaşamasının ardından Belçika temsilcisi, FIFA'ya başvurdu.

KONGO'DAN YANIT GELDİ!

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Mbemba'nın o dönem milli takımlarda hangi kategoride oynayacağına ilişkin endişelerin artması üzerine FIFA, doğum tarihinde resmi bir belge çıkarılması için Demokratik Kongo Cumhuriyeti adli makamlarına başvuruda bulundu ve mahkeme kararına göre, futbolcunun doğum tarihi olarak, bugünkü resmi yaşına tekabül eden 8 Ağustos 1994 tarihi belirlendi.

Futbolcu hakkında ortaya çıkan son belgelerin bir kez daha FIFA'ya yollandığı ve yeni bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 maçta görev alan Chancel Mbemba, Anderlecht'in yanı sıra Newcastle United ve son olarak Porto'da forma giydi.


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