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Dünya şokta! Ünlü sporcu Leandro Lo başından vurularak infaz edildi

08.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya kökenli dövüş sporu Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’da bir gece kulübünde başından vurularak infaz edildi. Olayın ardından yapılan açıklamada doktorlar, ünlü sporcunun beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. İşte detaylar...

Dünya şokta! Ünlü sporcu Leandro Lo başından vurularak infaz edildi

Doktorlar, Lo'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. 33 yaşındaki Lo'nun, görevde olmayan polis memuru Henrique Velozo tarafından vurulduğu duyuruldu. Polise teslim olan Velozo gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI!

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Folha de Sao Paulo gazetesi, 30 yaşındaki Velozo'nun soruşturma süresince 30 gün gözaltına tutulacağını bildirdi. Görgü tanıklarına göre, arkadaşlarıyla birlikte bir konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden Lo ve Velozo arasında tartışma çıktı. Velozo eline bir cam şişe aldı ve Lo'yu tehdit etti. Lo, bunun üzerine Velozo'yu hareketsiz bıraktı ve ona gitmesini söyledi. Velozo da silahını çıkarıp Lo'yu alnından vurdu.

8 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU!

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33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 yılları arasında 5 ayrı kategoride 8 kez Ju Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanması sonrası, dünyanın dört yanında sosyal medyada Lo için taziye mesajları yayımlandı.


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