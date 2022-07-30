Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda 'Putin' tezahüratı açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır." ifadelerini kullandı.

"SON KALE FENERBAHÇE"

"Şanlı Fenerbahçe, 100. yıl kupası, mazisi tertemiz avuçlarında parlayacaktır." diyen Dündar, "Zapt edilemeyen, ele geçirilemeyen, yıkılamayan son kale olan büyük Fenerbahçe, şüphen olmasın ki düşmanlara karşı o kupa omuzlarında, meydanlarda taşınacaktır. İnanın cumhuriyetimizin 100. yılında da 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ...

Üyelerin konuşmalarının ardından mikrofonun başına geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün yeni sezon planlarına dair açıklamalarda bulunurken, UEFA'nın açtığı soruşturmayla ilgili de konuştu.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

Tüm sporculara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Koç, birçok konuya değindi. En çok merak edilen konuların başında gelen Dinamo Kiev maçında yaşanan 'Putin' tezahüratına dair konuşan Ali Koç 'Ukrayna'dan özür dileyecek misiniz?' sorusuna "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşlerİ Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz." şeklinde konuştu.

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