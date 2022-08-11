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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'den forvette ters köşe! "O gelirse şampiyonuz"

11.08.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 11 transfere rağmen forvet konusunu henüz halledemeyen Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çiziliyor. Sörloth, Belotti, Plea, Sörloth, Maxi Gomez, Aboubakar ve Batshuayi isimleri Sarı-Lacivertli ekiple anılırken Fenerbahçe yönetiminden kimsenin beklemediği bir isimle temasta olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in transferin son günü olan 7 Eylül öncesi bu ismi kadrosuna katarak resmi duyuruyu yapması bekleniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'den forvette ters köşe! "O gelirse şampiyonuz"

Yeni sezona Ümraniyespor karşısında alınan 3-3'lük beraberlikle start veren Fenerbahçe'de gündem transfer... Özellikle forvet bölgesine takviye yapmak için hummalı bir şekilde çalışan Sarı-Lacivertli ekipte, Başkan Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BİRÇOK İSİM GÜNDEMDE!

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Fenerbahçe için Belotti, Plea, Sorloth, Maxi Gomez isimleri yazılıp çizilirken, son 2 gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuai isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemdeyken, Fenerbahçe yönetiminin bir başka isimle de temasta olduğu ortaya çıktı.

TERS KÖŞE!

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İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. Ancak her transferde olduğu gibi Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesi işi zorlaştırıyor. İspanyol asıllı Senegalli futbolcu olan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan Keita Balde'nin menajeri ile görüşmeler devam ederken, Valencia ve Roma'nın da bu oyuncuyu istediği öğrenildi. Balde için gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe Yönetimi transferin son günü olan 7 Eylül'e kadar diğer seçenekleri de sıcak tutacak.

KEITA BALDE KİMDİR?

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Kariyerinde Lazio, İnter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Son olarak Cagliari'de oynayan ve şu anda boşta olan 27 yaşındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.
Ayrıca Senegalli oyuncu kariyerinde, 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika Şampiyonluğu yaşadı.

(DHA)


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