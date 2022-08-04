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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu!

04.08.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından yolun UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı İstanbul'da oynayacak olan Sarı-Lacivertli ekip avantajlı bir skoru cebine koymak isterken, hesaplarını bu yönde yapıyor. Sarı-Lacivertli ekipte Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus da ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor... Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılmaya hak kazanırken, Çekya ekibi Slovacko ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma öncesi birçok eksiği bulunan Sarı-Lacivertli ekipte Dinamo Kiev karşısında çift sarı kart ile oyun dışında kalan İsmail Yüksek cezalı durumda bulunurken, diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır da Slovacko karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, yeni transfer Joao Pedro sakatlıkları, Tisserand ve Pelkas ise Jesus'un tercihiyle UEFA listesinden çıkarılması nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden...

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA!

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Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA 243. SINAV

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Kanarya, Avrupa kupalarında 243. maçına çıkacak. Geride kalan 242 karşılaşmada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 302 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde ise 356 gol gördü.

İŞTE FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
arda nerde hoca ardaaa bu kdar eksikte şana bulamıyosa kendine bırakın çoçuğu gitsinde gittiği takımda izleyelim!!!!
arda yine yok
kadro çöpün çöpü

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