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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeliler'i kızdırdı! Mesut Özil'den Galatasaray'a övgüler

08.08.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ligin ilk haftasında karşılaştığı Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek lige moralli bir başlangıç yaptı. Sarı-Kırmızılı ekipte 3 yeni transfer ilk 11'de başlarken, son olarak kadroya katılan Torreira ve Mertens'in önümüzdeki hafta mücadelelerinde sahada olması bekleniyor. Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı Mesut Özil'de G.Saray'ın yeni transferi Torreira dair değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeliler'i kızdırdı! Mesut Özil'den Galatasaray'a övgüler
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon heyecanı resmen başladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray rakibini son dakikalara girilirken 1-0 mağlup etmeyi başardı ve ligin ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırarak moralli bir başlangıç yapmış oldu.

3 YENİ TRANSFER 11'DE!

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Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic’e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi. Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı.

TORREIRA-MERTENS...

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Sarı-Kırmızılı ekibin son olarak kadrosuna kattığı ve taraftarın sahada görmek için sabırsızlandığı isimlerden Torreira ve Mertens ise maç kafilesinin açıklanmasının ardından kadroya katılmaları nedeniyle Antalya'ya karşılaşmada yer almadı.

ÖZİL'DEN YORUM!

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Galatasaray'ın Arsenal'den yeni transferi Lucas Torreira ile ilgili olarak İngiliz ekibinden eski takım arkadaşı Mesut Özil konuştu. Mesut Özil, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı.

"MÜTHİŞ OYUNCU"

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Canlı yayında Mesut Özil'in sözlerini aktaran Rıdvan Dilmen "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇELİLER'İ KIZDIRDI!

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Mesut Özil'in eski takım arkadaşına dair yaptığı bu değerlendirmeler sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Sarı-Lacivertli bazı taraftarların yıldız oyuncuya tepki gösterdiği görüldü.


[RMV-10]

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