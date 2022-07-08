Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! 48 saat kala opsiyonu kullanıldı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek dokunuşlarını yapmaya başladı. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip, orta saha mevki için de Porto ile Sergio Oliveira'nın transferi konusunda anlaşmış ve 30 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelmişti.

MOHAMED BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALKTI!

Yalnızca dış transfer değil, hali hazırda kadroda bulunan isimlerle alakalı da girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim geçtiğimiz sezon kiralık satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mostafa Mohamed için de flaş bir hamle yaptı.

BONSERVİSİ ALINDI!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mostafa Mohamed'in kulübü Zamelek'e 4 milyon dolarlık ödemesi yapıldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin bu opsiyonu kullanması için 10 Temmuz'a kadar süresi vardı.

HALİL İÇİN DE TEKLİF YAPILDI

Mostafa Mohamed için atılan adımın ardından takımda kiralık olarak forma giyen bir diğer isim olan ve geçen sezon Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yapıldığı öğrenildi.

BRENTFORD İSTEMİYOR

22 yaşındaki golcü oyuncu için Brentford'un kararı bekleniyor. Halil Dervişoğlu'nun şu anda İngiliz ekibinin kampında olduğu, kulübü Brentford'un kiralanmasına izin vermediği belirtildi.



