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Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu'dan enfes gol! İşte o anlar...

24.07.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, düzenlenen hazırlık mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte gol kilidini yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu açarken, attığı golle sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu'dan enfes gol! İşte o anlar...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sahasında çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça baskın bir oyunla başlayan Sarı-Kırmızılılar üst üste gol şanslarını değerlendiremedi.

KİLİDİ KEREM AÇTI!

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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu takımında gol kilidini açan isim oldu. Üst üste pasların ardından topla buluşan milli futbolcu ceza sahasının gerisinden çektiği şık şutta kaleci Erdem'i avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

"ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI!"

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Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından Galatasaray resmi hesabı golü paylaşarak 'Kerem Aktürkoğlu örümcek ağlarını temizledi' notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

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Kerem'in attığı enfes gol Sarı-Kırmızılı taraftarlarca kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı taraftarlar "Ne Messi, ne Neymar varsa yoksa Kerem" yorumunda bulundu.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ŞIK GOLÜ:

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Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Kerem Aktürkoğlu galatasaray gol
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