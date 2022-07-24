Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu'dan enfes gol! İşte o anlar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sahasında çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça baskın bir oyunla başlayan Sarı-Kırmızılılar üst üste gol şanslarını değerlendiremedi.
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu takımında gol kilidini açan isim oldu. Üst üste pasların ardından topla buluşan milli futbolcu ceza sahasının gerisinden çektiği şık şutta kaleci Erdem'i avlamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından Galatasaray resmi hesabı golü paylaşarak 'Kerem Aktürkoğlu örümcek ağlarını temizledi' notunu düştü.
Kerem'in attığı enfes gol Sarı-Kırmızılı taraftarlarca kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı taraftarlar "Ne Messi, ne Neymar varsa yoksa Kerem" yorumunda bulundu.
Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır.
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