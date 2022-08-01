SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika spor haberi: "Kariyerinin sonu" Maçtan daha çok konuşuldu! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Dünya onu konuşuyor

Son dakika spor haberi: "Kariyerinin sonu" Maçtan daha çok konuşuldu! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Dünya onu konuşuyor

01.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibine geldiği günden bu yana performansıyla beklentileri veremezken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Takımda ayrılmak istediğini gizlemeyen Portekizli yıldız Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada oyundan alınınca çok konuşulan bir harekete imza attı. İşte detaylar....

Son dakika spor haberi: "Kariyerinin sonu" Maçtan daha çok konuşuldu! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Dünya onu konuşuyor
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, düzenlenen hazırlık karşılaşmasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadele Amad Diallo ve Alvaro Garcia'nın kaydettiği gollerle 1-1 berabere sonuçlanırken, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket maçın önüne geçti.

İngiliz ekibi Manchester United'da ayrılık haberleriyle gündemde olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, birkaç gün önce kampa katılırken, ilk defa bir hazırlık maçında forma şansı buldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız, ikinci yarının başında oyundan alındıktan sonra beklenmedik bir harekete imza attı.

STADI TERK ETTİ!

kkkl

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında kenara alınınca karşılaşma bitmeden Old Trafford'dan ayrıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan efsane futbolcunun bu hareketi sonrası soru işaretleri de arttı.

RONALDO: GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

kkkk

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçından sonra yaptığı paylaşımda, "Geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullanması da transfer söylentilerinin artmasına neden oldu.

TEN HAG KALMASINI İSTİYOR

ıııı

Manchester United'dan ayrılma isteğini şu ana kadar gizlemeyen Ronaldo, Taylan ve Avustralya kamplarında yer almamıştı. Ten Hag her ne kadar 37 yaşındaki oyuncunun satış listesinde olmadığını söylese de kontratının son senesine giren Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamak istemediği bir sır olmaktan öte.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazar günü imza atıyor!Pazar günü imza atıyor!
Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararıJesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı
Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!

G.Saray istemişti! F.Bahçe resmen açıkladı

G.Saray istemişti! F.Bahçe resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.