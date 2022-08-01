Son dakika spor haberi: "Kariyerinin sonu" Maçtan daha çok konuşuldu! Cristiano Ronaldo sonunda patladı... Dünya onu konuşuyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, düzenlenen hazırlık karşılaşmasında La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadele Amad Diallo ve Alvaro Garcia'nın kaydettiği gollerle 1-1 berabere sonuçlanırken, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket maçın önüne geçti.

İngiliz ekibi Manchester United'da ayrılık haberleriyle gündemde olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, birkaç gün önce kampa katılırken, ilk defa bir hazırlık maçında forma şansı buldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız, ikinci yarının başında oyundan alındıktan sonra beklenmedik bir harekete imza attı.

STADI TERK ETTİ!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında kenara alınınca karşılaşma bitmeden Old Trafford'dan ayrıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan efsane futbolcunun bu hareketi sonrası soru işaretleri de arttı.

RONALDO: GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçından sonra yaptığı paylaşımda, "Geri döndüğüm için mutluyum" ifadelerini kullanması da transfer söylentilerinin artmasına neden oldu.

TEN HAG KALMASINI İSTİYOR

Manchester United'dan ayrılma isteğini şu ana kadar gizlemeyen Ronaldo, Taylan ve Avustralya kamplarında yer almamıştı. Ten Hag her ne kadar 37 yaşındaki oyuncunun satış listesinde olmadığını söylese de kontratının son senesine giren Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamak istemediği bir sır olmaktan öte.



