Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir'in yıldızı Leo Duarte'den itiraf! "Galatasaray'ı takip ediyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in son olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Leo Duarte, Türkiye hakkında ilk izlenimlerine dair açıklamalarda bulundu. Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayan ve 2.5 milyon Euro bedele mal olan futbolcu, İstanbul'da olmanın kendisi adına en doğru tercih olduğunu ifade etti. Duarte ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Türkiye'de farklı bir kültür ile karşılaştığını ifade eden Duarte, "Burada nüfusun yüzde 99'u müslüman ve ailelerine çok önem veriyorlar. Bu durumdan hoşlanıyorum. Aile açısından muhafazakar ve sadece olmak bence de iyi" dedi.

"JESUS ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAYACAKTIR"

Leo Duarte, Fenerbahçe ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Futbolcu, "Bence bu sene Türkiye'nin en çok güçlenen takımı Fenerbahçe. Harika bir takım ve teknik direktöre sahipler. Jorge Jesus ile bir süre çalıştım ve çalışma modelini biliyorum. Çok katı ve çok yoğun. Fenerbahçe'nin oyuncularından en iyi şekilde yararlanmayı başarırsa, şampiyonluk için mücadele edeceklerini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR BENİMLE İLGİLENDİ"

Öte yandan Duarte, Trabzonspor ile ilgili bir itirafta bulundu. Başakşehir'in defans oyuncusu, "Çocuklarım halen küçük ve iki yaşındalar. Burayı çok beğendim. Ayrılmak için fırsatlar da oldu. Trabzonspor da benimle ilgilendi. Ama ben burayı tercih ettim ve adapte olduğum yerdeyim. Evim var, bana yakın insanlar var. Aslında tüm mesele bu" dedi.

"GALATASARAY'I TAKİP EDİYORUM"

Leo Duarte taraftarlar hakkında ise "Burası yeni bir kulüp. Çok fazla taraftarımız yok. Taraftarlarımızın çoğu daha çocuk. Galatasaray gibi diğer takımları da sıkı takip ediyorum. İnsanlar çok fanatik ama Brezilya'daki gibi şiddete yakın değiller. Stadyumda olan stadyumda kalıyor" diyerek sözlerini tamamladı.



